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«البلدية»: خدمة السجل العام «أونلاين»

فايز الزعل
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

اعلنت خدمة السجل العام الالكتروني في بلدية الكويت عن تمكين الأفراد والشركات من تقديم المراسلات والكتب «اونلاين».
وأوضحت «البلدية» على حسابها في «تويتر» الخطوات التي يمكن من خلالها تفعيل تلك الخدمة واولها الدخول على موقعها baladia.gov.kw من خلال الأجهزة الذكية او الكمبيونر او الاجهزة اللوحية ثم الضغط على رابط الخدمات الالكترونية ثم نظام السجل العام ومن ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي التسجيل من خلال تعبئة البيانات الرئيسية لمستخدم التطبيق للمرة الأولى ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي تعبئة البيانات المتعلقة بالكتاب او المراسلة وارسالها للسجل العام في البلدية حيث سيتم الرد برسالة قصيرة لمقدم الكتاب في حال الموافقة على الطلب أما في حال ارجاعه فيكون غير مستوف للمرفقات او البيانات.


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