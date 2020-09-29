كمال لمسح المباني في جميع المحافظات وحصر المتهالك منها

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي

د. حسن كمال اقتراحا لتقييم السلامة الانشائية للمباني المتهالكة، مؤكدا أنه خلال العقدين الماضيين، تطورت حركة البناء والتشييد في الكويت. وطالب بضرورة قيام البلدية بمسح ميداني شامل لتحديد جميع المباني التجارية والاستثمارية والسكنية المهملة أو المتهالكة أو المهجورة أو التي تسبب تشوها وتلوثاً بصرياً أو عمر بنائها أكثر من 50 عاما، في جميع محافظات الكويت.

وأشار الى ضرورة تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لوضع نظام للتعامل مع المباني المتهالكة حسب القوانين واللوائح والنظم وتقديم خطة عمل لتطوير العاصمة حسب رؤية المخطط الهيكلي للدولة.

