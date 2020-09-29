«الصحة»: 437 إصابة بـ «كورونا» وزيادة حالات «العناية»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 437 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103981 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 605 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ (كونا): إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 117 حالة في منطقة حولي الصحية و92 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و85 حالة في منطقة العاصمة الصحية و75 حالة في منطقة الجهراء الصحية و68 حالة في منطقة الفروانية الصحية.وأشار إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7865 حالة.وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2865 مسحة ليبلغ بذلك مجموع الفحوصات 738783 فحصا.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 582 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 95511 حالة.

