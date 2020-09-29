مؤتمر الجهاز الهضمي 3 أكتوبر المقبل

وطن النهار

كشف استشاري ورئيس وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى المواساة الجديد ورئيس المؤتمر الدكتور محمود عمر عن الاستعدادات لفعاليات مؤتمر مستشفى المواساة الحادي عشر للجهاز الهضمي والمناظير، والذي ينطلق عبر تقنية الفيديو «أونلاين» في الثالث من أكتوبر المقبل. وأكد عمر في تصريح صحافي أن المؤتمر هذا العام سيحضره «عن بعد» 10 من أساتذة الجهاز الهضمي من أميركا وانجلترا وبلجيكا والهند بجانب الكويت والسعودية . وتابع : إن المؤتمر سيبدأ بنقل حي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية من حيدر آباد من الهند بواسطة الدكتور ناجي ريدي، ثم بعد ذلك مجموعة من المحاضرات من قبل الأساتذة المشاركين، مبيناً أن المؤتمر سيعطي شهادات الـ «cme» 7 درجات معتمدة من معهد الكويت للتخصصات الطبية، ومعتمدة كذلك من الرابطة الكويتية للجهاز الهضمي ، مشيراً إلى أن مستشفى المواساة الجديد حريص كل الحرص على متابعة كل ما هو جديد في عالم الطب ، وجلبه لخدمة المرضى والمراجعين».