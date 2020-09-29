«النجاة الخيرية» احتفلت بفتح الحدود الكويتية - السعودية

وطن النهار

قامت جمعية النجاة الخيرية بتنفيذ مبادرة لاستقبال القادمين والمغادرين بمنفذ النويصيب، وتأتي هذه المبادرة في إطار الشركة والتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وشركة نقوة، حيث قامت بتوزيع المياه والحلويات للقادمين والمغادرين والعاملين في الحدود الكويتية - السعودية بمنفذ النويصيب، من خلال مشروع سقيا الماء. وأوضح مدير الحملات والموارد بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء أن الجمعية تحرص على تنفيذ هذا المبادرات في الأماكن الأكثر استفادة، لذا حرصنا على التواجد في هذا المكان الحدودي، وكذلك فرحا واستبشارا بإعادة فتح الحدود الكويتية ـ السعودية البرية، ولم شمل الأسر وذوي القربى، وتعزيزا لدور ورسالة العمل الخيري الكويتي، فما إن تطأ أقدام ضيوفنا أرض الكويت، إلا ويجدون الكرم والضيافة في استقبالهم وهذا ما جبل عليه أهل الكويت، ويأتي هذا النشاط كنشاط اجتماعي عقب إجراءات جائحة كورونا. وأشاد الشقراء بالتعاون والتنسيق الذي تم مع مسؤولي ورجال الجمارك بالنويصيب بوزارة الداخلية، في حسن تقديرهم وتعاملهم لتنفيذ هذه المبادرة الذي تركت أثرا طيبا في نفوسهم، وتمنوا تنفيذها في كل المناسبات خاصة في شهر رمضان المبارك، كما طالبوا جميع المؤسسات الخيرية بأن تحذو حذو جمعية النجاة الخيرية في هذا النشاط المجتمعي داخل الكويت، لما له من اثر عميق في التقارب المجتمعي بين كل مؤسسات الدولة.

