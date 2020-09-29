كلية التربية: التسجيل لجائزة «خليفة التربوية» مستمر إلى 17 ديسمبر

وطن النهار

أعلنت كلية التربية بجامعة الكويت أن التقديم للدورة الـ14 من (جائزة خليفة) التربوية مستمر إلكترونيا عبر موقع الجائزة الى 17 ديسمبر المقبل. وقالت الأستاذة المساعدة في قسم أصول التربية بجامعة الكويت والمنسقة العامة للجائزة لدولة الكويت الدكتورة زهاءالصويلان في تصريح صحافي إن التسجيل يتم عبر الموقع الالكتروني للجائزة التي تحمل هذا العام شعار (ميز نفسك). وأوضحت الصويلان أن الدورة الحالية للجائزة (2020-2021) انطلقت في 16 أغسطس الماضي عن بعد مشيرة إلى أنه على الرغم من الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة (كورونا) إلا أن الجائزة حرصت على استمرارية استيراتيجيتها بتقديم ورش مكثفة في مختلف المجالات عن بعد. وأفادت أن الجائزة تتضمن تسعة مجالات موزعة على 18 فئة لمختلف مجالات التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي محليا وعربيا لافتة إلى أن أبرز المجالات على المستوى العربي مجال الشخصية التربوية الاعتبارية التي تمنح لشخصية تمتلك مسيرة حافلة في التعليم وقدمت جهودا متميزة.

وأضافت أن الجائزة تضم فئة التعليم العام وفئة المعلم المبدع والتعليم العالي (فئة الاستاذ الجامعي المتميز) والابداع في تدريس اللغة العربية والبحوث التربوية والتأليف التربوي للطفل الى جانب المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة. وبينت أن الجائزة تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية عبر دعم التعليم والميدان التربوي وتحفيز المتميزين والممارسات التربوية المبدعة مؤكدة أهمية اكتشاف الافراد والممارسات التربوية المبدعة واثراء الميدان التربوي بالبحوث التربوية والمشروعات المبتكرة. وأوضحت أن من أهداف الجائزة أيضا ربط التعليم بالتقنيات الحديثة والإعلام الجديد والبيئة المستدامة وخدمة المجتمع إضافة إلى تعزيز الهوية اللغوية العربية وتشجيع المواهب الواعدة في مجال الابتكار إلى جانب الاهتمام بالطفولة سلوكيا وتنمويا. وقالت الصويلان إنه سيتم إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل السنوي الذي سيقام بأبريل المقبل مشيرة إلى أن الجائزة مبادرة تربوية وثقافية أصدرت منذ انطلاقتها في 2007 عددا من أعمال الفائزين التي عرضت في مختلف المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

