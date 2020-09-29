الجبري: خطة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على الإبداع

وطن النهار

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب اعتمد الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة الشبابية التي ستنفذها الهيئة الفترة المقبلة ضمن مساعيها لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للتميز والابداع.

وأضاف الجبري في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة أن الخطة تتضمن إقامة ست برامج أساسية ينبثق منها 27 نشاطا ومشروعا شبابيا تخدم بصفة مباشرة الشباب في عدد من المجالات ذات الصبغة الشبابية.

وأوضح أن الهيئة ستتخذ كل الاشتراطات والاحترازات الصحية أثناء قيامها بجميع هذه الانشطة للحفاظ على صحة الشباب والمجتمع في ظل ظروف جائحة «كورونا» التي تمر بها البلاد والعالم.

وأكد أن المجلس يدعم رؤية الهيئة لتطوير المراكز الشبابية والخدمات المقدمة للشباب بها لتواكب تطلعات وطموحات الشباب والتي تأتي في مقدمتها تحويلها لمراكز مجتمعية متخصصة تخدم كل أفراد الاسرة الكويتية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة حريص على إقامة برامج وأنشطة تنموية تلبي تطلعات الشباب في العمل الشبابي.من جانبه ذكر المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في تصريح مماثل أن البرامج التي أقرت هي «صوت الشباب» و«الفنون والإعلام» و«القيادة والريادة» و«وادي الشباب» و«مراكزنا» و«هيئتنا».

وأوضح المطيري أن الهيئة أطلقت العام الماضي برنامج أكاديمية الفنون والإعلام للشباب بمركز شباب الدعية وبرنامج وادي الشباب بمركز شباب القصور وذلك في إطار سعيها لتطوير المراكز الشبابية، مبينا أن البرنامجين قدما كثيرا من الانشطة عن بعد خلال أزمة «كورونا».

وذكر أن الهيئة تعمل على إطلاق برنامج أكاديمية العمل التطوعي في مركز شباب الشامية بالشراكة مع مركز العمل التطوعي وجميع جهات الدولة المعنية بهدف تدريب وتأهيل المتطوعين الشباب والعمل على إعداد أنشطة وطنية تعزز ثقافة وقيم العمل التطوعي والارتقاء به.

وثمن جهود الوزير الجبري وجميع أعضاء المجلس في دعم جهود الهيئة لتنمية الشباب وتعزيز قدراتهم في المجالات ذات الاهتمام الشبابي، مشيدا في الوقت ذاته بتفاعل الشباب الكويتي مع برامج وانشطة الهيئة المختلفة.

حضر الاجتماع كل من وكيلة وزارة التعليم العالي بالانابة فاطمة السنان ووكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ووكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم.

كما حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التخطيط والتعاون الاداري سالم الرشيدي وكلا من ظافر الشريف وأحمد الأنصاري وعيد العتيبي ومحمد الياسين من ذوي الاختصاص وأمين سر المجلس فيصل الدويهيس.

