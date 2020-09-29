«غراس» أطلقت مشروعاً للتوعية بأخطار المخدرات

وطن النهار

بخطواتٍ واثقة ومواكبةً للتطور التكنولوجي المتلاحق، اطلق المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» تعاوناً مع شركة «جيت واي» للاستشارات الاقتصادية والادارية، مستهدفاً ادراك المزيد من عمليات التوعية المجتمعية المنشودة حول آفة المخدرات.

مدير عام المشروع د. احمد الشطي اكد ان «اتفاق التعاون المشترك بين الجانبين يطرح عصراً جديداً من العمل في مشروع «غراس» ويهدف لتقديم دورات تدريبية للمجتمع لتعزيز القيم، الى جانب القيام بدراسة ميدانية حول اسباب الادمان، وتقديم برنامج تلفزيوني يهتم بعملية الوقاية من آفة المخدرات بالتعاون مع وزارتي الاعلام والداخلية يتضمن جميع الرسائل الاعلامية والاعلانية والدراسات الاحصائية التي تدعم قضية الوقاية من المخدرات، بالاضافة الى تقديم ومضات ارشادية وتنبيهات من الشباب عبر منصة «Alvoting» المملوكة للشركة».

وقال الشطي على هامش توقيع اتفاق التعاون المشترك ان «الشركة ستضطلع بتقديم برامج متخصصة عبر المنصة للتوعية بأضرار ومخاطر الادمان، بالاضافة الى قيام الشركة بالدور الاستشاري لايجاد الآلية التسويقية والترويجية لأنشطة وفعاليات «غراس»، مبيناً ان «اتفاق التعاون المشترك مع شركة «جيت واي» يطرح مرحلةً جديدةً للتوعية بآفة المخدرات في مشروع «غراس» تستهدف حماية النشء ومواكبة التكنولوجيا الحديثة خصوصاً في مجال التدريب الحديث والاعلام الجديد للوصول بأطر التوعية بهذه الآفة لكل شرائح المجتمع وهو ما يتسق مع خطط ورؤى مشروع «غراس» الاستراتيجية والتي تتبنى محاور عدة من بينها اعداد وتنفيذ استراتيجية اعلامية واضحة للوقاية من المخدرات عبر وسائل اعلامية واعلانية تتناسب مع الشرائح المستهدفة، بالاضافة الى دفع سبل التعاون الاعلامي بكل صوره في مجال الوقاية من مخاطر الآفات بشكلٍ عام ومخاطر مشكلة المخدرات على وجه الخصوص وذلك عبر تسخير كل الامكانات المتاحة لتنفيذ الاستراتيجية الاعلامية المعتمدة لوقاية المجتمع وأفراده من هذه الآفة».

وذكر ان «خطط ورؤى مشروع «غراس» الاستراتيجية تتبنى ايضاً محاور متخصصة من بينها العمل المشترك مع مختلف الجهات لتبادل الخبرات والمعلومات والمشاركة العلمية في مجالات خدمة وتنمية الشباب وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود والآراء بين الطرفين خلال مشاركة الطرفين في الأنشطة التي تقام في المحافل الاقليمية والدولية، الى جانب اعتماد الخطط والبرامج وتنمية وتطوير قدرات القيادات الشبابية، والمشاركة في البرامج والدورات التدريبية لتنمية هذه القيادات، وكذلك التعاون في عقد الندوات والدراسات التي تتناول سبل المكافحة والوقاية من المخدرات، بالاضافة الى تمكين الشباب خصوصاً من الشريحة العمرية 15 الى 24 سنة من المهارات الحياتية اللازمة عن اهمية الوقاية من المخدرات والسلوكيات الخطرة وبرامج التوعية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف زيادة معرفة ومهارات الشباب فيما يتعلق بأطر الوقاية من المخدرات وتحسين سلوكياتهم لتكون اكثر وقائية».

