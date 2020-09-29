«زكاة سلوى»: كفالة 1465 طالب علم

وطن النهار

قال رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ بدر العقيل: حققنا انجازات مميزة من خلال مشروع «احساس» لكفالة طلاب العلم داخل الكويت منها كفالة 1465 طالباً في شتى المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك منذ تأسيس المشروع في عام 2014 مبينا ان الكفالة تتنوع ما بين كفالة كاملة حيث يقوم المحسن بكفالة كامل المصروفات المدرسية الخاصة بالطالب او بدفع جزء منها، حيث تتفاوت قيمة الكفالة حسب المرحلة الدراسية فالمرحلة الابتدائية تبلغ 380 دينارا، المرحلة المتوسطة 452 دينارا، والمرحلة الثانوية 615 دينارا. هذا فيما يخص الأعوام الماضية، اما في هذا العام وتبعاً لقرار وزارة التربية فسيتم خصم 25 من قيمة الرسوم المدرسية. وفيما يخص الشريحة المستفيدة من المشروع بين العقيل ان الأولوية للأيتام وأبناء المطلقات. وضعاف الدخل وغيرها من الشرائح المستحقة .