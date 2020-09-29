«كورونا» يعيد الإغلاق الجزئي إلى دبي

مال وأعمال

أعلنت إمارة دبي الإماراتية عن قيود جديدة على الحياة الليلية، للحد من ارتفاع موجة الإصابات بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نحو شهرين من السماح بفتح العديد من الأنشطة التي تضررت بشكل بالغ في حالة الإغلاق التي تسببت فيها الجائحة. وأمرت سلطات السياحة في دبي جميع المطاعم بالتوقف عن تقديم الخدمات وتعليق «الأنشطة الترفيهية» الساعة الواحدة صباحاً. كما سيتم تقييد الفنادق بموجب التعليمات لتقديم خدمة التوصيل وخدمة الغرف فقط بعد الساعة 3 صباحاً. وحثت السلطات، وفق وكالة «أسوشيتدبرس»، أماكن تقديم الطعام والشراب على الالتزام ببروتوكولات مكافحة الفيروس أو مواجهة «الإجراءات والمخالفات اللاحقة»، ومن ضمنها الإغلاق والغرامات الضخمة.