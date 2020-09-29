الصقر: التبادلات التجارية بين الكويت وعُمان لا تعكس عمق العلاقات

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، صباح امس بمبنى الغرفة د. صالح الخروصي سفير سلطنة عمان لدى الكويت. بحضور رباح الرباح مدير عام الغرفة.

ورحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، وقدم له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لسلطنة عمان لدى الكويت، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله.

وأوضح أن الروابط الأخوية الكويتية - العمانية المترسخة منذ القدم تفرض بذل مزيد من الجهود المشتركة، مؤكدا أن التعاون الاستثماري والتجاري يعد ركيزة أساسية ومؤشرا كبيرا لقياس مدى قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وأشار الصقر الى مزاولة مئات الشركات الكويتية العمل في السلطنة بعدة مجالات منها تجارة التجزئة، الطاقة، المقاولات والانشاءات، والسياحة وغيرها من المجالات، فيما سجلت آخر احصائية رسمية لقيمة التبادلات التجارية ما يقارب 464 مليون دولار وربما ذلك يعد مؤشرا ايجابيا الا أنه بالطبع لا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وسلطنة عمان. حيث أكد أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج ايجابية وتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير العماني عن سعادته لزيارة الغرفة مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال للجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وأشار الى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة الكويت وسلطنة عمان خلال الثلث الأخير من هذا العام، حيث أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة وتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة في شتى المجالات الحيوية بالسلطنة.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وسلطنة عمان.

