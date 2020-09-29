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مال وأعمال

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«حديد الكويت» تتحول رقمياً لدفع عجلة التصنيع


أعلنت شركة حديد الكويت (الشركة المتحدة لصناعة الحديد)، احدى أكبر الشركات المصنعة في الكويت، أن تحولها الرقمي مع شركة التكنولوجيا العالمية «اس ايه بي» يعزز من الانتاجية ويقدم مستويات جديدة من الكفاءة في التصنيع. وجاء هذا الاعلان على لسان يوهان هينينج، رئيس تقنية المعلومات بشركة حديد الكويت وشركة اس ايه بي خلال مؤتمر التحول الرقمي (DX) والذي جمع قادة الأعمال والتكنولوجيا في الكويت. وبهذه المناسبة، قال آندي فروميل، المدير التنفيذي لشركة «اس ايه بي» في الكويت: «تظهر حديد الكويت كيف أن اعادة تصميم الأعمال والتحول الرقمي.


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