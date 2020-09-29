«كامكو إنفست» تتخارج من مخزن لـ «أمازون»

مال وأعمال

أنهت «كامكو إنفست»، بنجاح عملية التخارج من أحد الأصول المدارة لصالح العملاء وهو مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون في اسكتلندا – المملكة المتحدة، لتحقق عائدا على الاستثمار لصالح العملاء تجاوز نسبة العائد الداخلي السنوي المستهدف.

وقد حقق الاستثمار في العقار عائدا اجماليا بنسبة 27.9 في المئة خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.08 في المئة شاملا العوائد النقدية بنسبة 6.5 في المئة سنويا والتي تم توزيعها على العملاء بشكل ربع سنوي. ومن المتوقع توزيع المبلغ الناتج من عملية التخارج على العملاء على مرحلتين بتاريخ أكتوبر ونوفمبر 2020. ويُعد العقار أكبر مخزن للتعبئة والتوزيع لشركة أمازون، ويتمتع بموقع مثالي في دنفرملين، اسكتلندا، حيث يقع المخزن على بعد 15 دقيقة من محطة ويفرلي المركزية للسكك الحديدية في ادنبرة. وباعتباره أحد مراكز التوزيع الرئيسية لشركة أمازون في المملكة المتحدة، يتم استخدام العقار لتخزين وتسليم مجموعة واسعة من البضائع. وتوظف شركة أمازون ما يقرب من 2100 موظف في المخزن المعني ويمثل حجم الأعمال حوالي 38 في المئة من 143 مليون طرد يتم توزيعهم في اسكتلندا من قبل أمازون سنويا. وقال محمد العثمان، الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في «كامكو انفست»، «تمثل هذه الصفقة تخارجا ناجحا آخر لصالح عملائنا ما يضيف انجازا اضافيا الى سجلنا الحافل بالانجازات ويعزز مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق العقارات التجارية المدرة للدخل. ان التخارج في مثل هذه الظروف غير المستقرة في السوق نتيجة فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات المحلية والعالمية يؤكد متانة استراتيجيتنا للاستثمار العقاري».

