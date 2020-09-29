«الخليج»: غداً آخر فرصة للمشاركة في سحب «الدانة» السنوي الكبير

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج أن الفرصة الأخيرة للمشاركة في سحب حساب الدانة السنوي هي غدا الأربعاء، للفوز بالجائزة السنوية الكبرى للحساب وهي 1,500,000 دينار، بعد أن أعلن بنك الخليج عن زيادة قيمتها أثناء الحفل السنوي السابق عندما كانت الجائزة 1,000,000 دينار، لتصبح اليوم من أكبر الجوائز المرتبطة بحساب مصرفي عالميا. وسيجري السحب في يوم 14 يناير 2021.

ودعا محمد القطان، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج المواطنين والمقيمين في الكويت للاستفادة من هذه الفرصة قائلا: «أعلنا العام الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية لحساب الدانة، وها نحن نصل الى الموعد الأخير للمشاركة في هذا السحب الكبير».

