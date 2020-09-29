«stc» دشَّنت الربط الاحتياطي لخدمات الاتصال بالإنترنت

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن اطلاق خدمة الربط الاحتياطي لخدمات الاتصال بالانترنت، في خطوة اضافية تضاف الى سلسلة العروض والخدمات الاستثنائية التي تمنحها الشركة لعملاء الشركات وقطاع الأعمال.

ويهدف الحل الجديد الى تجنيب أصحاب الأعمال والشركات أي تعطل في الأعمال قد ينشأ نتيجة انقطاع خدمة الربط الأساسية، واضعة نصب اعينها التحديات المختلفة التي تواجه الشركات وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق العودة الطبيعية والمثلى لسير الأعمال.

وأشارت الشركة في بيان لها، أن خاصية الربط الاحتياطي تمثّل الدعم البديل والأمثل لتعزيز خدمات الاتصال الأساسية فعند حدوث أي خلل بالاتصالات، سواء التي يتم توفيرها من خلال تقنيات مبتكرة للاتصال عبر الألياف البصرية (الفايبر) أو الاتصال عبرDSL وغيرها من وسائل الاتصال، يتم تحويل الاتصال مباشرة الى خدمة الربط الاحتياطي للحفاظ على تشغيل كافة العمليات بالسلاسة المطلوبة. وتعليقا على الخدمة الجديدة، قال مدير عام مبيعات الشركات في stc مشاري الحمد: « نطلق هذه التكنولوجيا كخدمة مضافة لقطاع الاعمال بهدف دعم باقات الاتصال الأساسية بالانترنت، لتلبية احتياجات السوق الملحة وتجنب أي أعطال لسير الأعمال قد تنشأ بسبب انقطاع الاتصال الأولي».

وشرح الحمد كيفية عمل الخدمة، قائلا: «عندما يتوقف الاتصال الأساسي بشبكة الانترنت التي تعتمد عليها الشركات في الربط بين مواقعها المختلفة وتنقطع عملية تبادل البيانات عبر افرعها المختلفة تقف الشركات عاجزة عن تقديم خدمات ذات جودة عالية وتفقد الوقت والجهد في توفير الخدمة، وهنا يأتي دور الاتصال الاحتياطي بخاصية الوصول المخصص ليدعم قوة شبكات الاتصال ويحول دون انقطاع عمليات الشركة». وأضاف: «نوفر عبر شبكات stc المتطورة للجيل الخامس 5G، خاصية الادارة الذاتية لتشغيل خدمة الربط الاحتياطي لنمكن العملاء من التحكم في الحصة الاضافية التي يحتاج الى زيادتها عند انقطاع الاتصال الأساسي، وكذلك الفترة المراد اضافتها حتى يتسنى لاتصاله الأساسي العمل مرة أخرى». هذا وتتمتع stc بحلول الاتصال المخصص التي توفرها تقنية شبكة الجيل الخامس 5G المنتشرة في كافة انحاء الكويت وبأسعار تنافسية، حيث تلعب شبكات 5G دورا مهما في تشكيل وتسريع المسار نحو التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات.

