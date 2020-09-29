دشتي: تحويل بيوت السالمية لـ«استثمارية» لتعزيز إيرادات الدولة

مال وأعمال

طالب الناشط الاقتصادي، د. حسين إسماعيل دشتي، بتحويل البيوت السكنية الواقعة في منطقة السالمية، بالقرب من مستشفى المواساة ومستشفى هادي ومركز سلطان، الى عقارات استثمارية أو العمل على تثمينها، بما يساعدها على تعزيز الايرادات التي تحققها، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة. وقال دشتي ان تحويل هذه البيوت الى عقارات استثمارية سيؤدي الى تحقيق ايرادات مستدامة للدولة شهريا أو سنويا بحسب الاتفاق الذي يبرم مع المستثمرين، لتستفيد منها في أبواب الانفاق المتنوعة في ميزانيتها، وبما يؤدي الى تخفيف الضغط الهائل على الميزانية بشكل سنوي. وأضاف دشتي أنه على الجهات المعنية في الحكومة السعي الى اعداد دراسة جدوى متكاملة حول أهمية تحويل هذه البيوت السكنية التي تتمركز في مواقع حيوية داخل منطقة السالمية، التي تعج بالحركة والنشاط على مدار العام، ما قد يساعد على الاستفادة منها في انشطة متنوعة، ويساعد على توفير العديد من فرص العمل، ويسهم في تعزيز حركة العقار الذي يعتبر من أكثر القطاعات نشاطا في السوق المحلي على مدار الوقت، خصوصا في أوقات الأزمات.

وأفاد أن تحقيق هذه الخطوة من شأنه المساعدة على توفير العديد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق عوائد عالية على الاستثمارات العقارية، مبينا أنه يمكن اقامة مشاريع تجارية متنوعة، واستخدام هذه البيوت في قطاعات التجزئة بأبوابها المتنوعة، وهو ما يتوافق مع ركائز رؤية الكويت 2035، وتنويع مصادر الدخل لتحويل الدولة الى مركز تجاري اقليمي وعالمي.

ورأى دشتي أن تحويل البيوت السكنية الى استثمارية أو تثمينها، قد يؤدي الى جذب العديد من المستثمرين الأجانب المهتمين بالدخول الى السوق الكويتي، ولكنهم يتحينون الفرصة المناسبة للعمل في منطقة نشطة وتساعدهم على تحقيق عوائد عالية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. وأكد دشتي أنه على الجهات الحكومية العمل على تحقيق هذه الخطوة في أقرب فرصة ممكنة، منوها بأن يتعين عليها السعي الى دراسة الموضوع بحذافيره وبجدية، وفتح أبواب المناقصات للحصول على أعلى الأسعار والايجارات، واختيار المستثمرين الأفضل في هذا الاطار.

