%14 تراجعاً في سيولة البورصة مع استمرار التباين

مال وأعمال

مازال التباين يسيطر على مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالي مع تواصل الضغوطات البيعية على الاسهم القيادية مع استمرار تراجع السيولة والكميات وذلك بسبب الاستفادة من الفروق السعرية التي شهدتها البورصة خلال الاسبوع الماضي بالاضافة الى تأثر قطاع البنوك من خفض تصنيفات البنوك،إلا أن القطاع مازال يلعب دوراً رئيساً في دعم السوق والمساهمة في تماسك المؤشرات، وخاصة السوق الأول. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 102 مليون دينار وبنحو 0.3 في المئة من 32.416 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 32.314 مليار دينار،، حيث تم تداول 11175 صفقة نقدية بقيمة 38?9 مليون دينار حيث تقلصت السيولة بواقع 14.1% مقابل 45.34 مليون دينار بالأمس، كما هبطت أحجام التداول 5% لتصل إلى 321.95 مليون سهم مقابل 338.73 مليون سهم بجلسة الأحد.

وتراجع مؤشر السوق العام 17?7 نقطة ليبلغ مستوى 5566?72 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?32 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2?6 نقطة ليبلغ مستوى 4398?13 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 260?2 مليون سهم تمت عبر 6560 صفقة نقدية بقيمة 12?3 مليون دينار

وانخفض مؤشر السوق الأول 27?5 نقطة ليبلغ مستوى 6155?89 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?45 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61?7 مليون سهم تمت عبر 4615 صفقة بقيمة 26?5 مليون دينار (نحو 95?4 مليون دولار).

بدوره انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4?08 نقاط ليبلغ مستوى 4442?75 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 236?03 مليون سهم تمت عبر 5445 صفقة نقدية بقيمة 11?08 مليون دينار

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضاً اليوم بصدارة التكنولوجيا بتراجع نسبته 1.23%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو اقتربت نسبته من 4%.

وجاء سهم «معادن» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 8% تقريباً، بينما تصدر سهم «فنادق» القائمة الخضراء مُرتفعاً بحوالي 10%.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 9.29 ملايين دينار مُتراجعاً 1.02%، فيما تصدر سهم «آن ديجيتال» نشاط الكميات بتداول 58.82 مليون سهم مُرتفعاً 7.94%.

