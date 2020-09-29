تنفيذ صفقة متفق عليها بـ 12 مليون سهم على «البيت»

مال وأعمال

أعلنت بورصة اتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على شركة بيت الأوراق المالية، بنحو 12 مليون سهم.

وأوضحت البورصة في بيان، ان القيمة الاجمالية للصفقة وصلت الى 504 آلاف دينار، فيما بلغ متوسط سعر السهم الواحد 0.042 دينار.

يشار الى ان رأس مال البيت يبلغ 55.50 مليون دينار، موزعاً على 555 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

وتتوزع ملكية البيت بين 15.18% لصالح ابراهيم يوسف الغانم ومجموعته شركة عالم المسيلة للتجارة العامة، فيما يمتلك احمد صالح الشايع 12.16% في البيت.

وكانت البيت اعلنت في يوليو السابق، انضمام مسؤولين لدى الشركة بعد اتمام عملية الاندماج مع شركة الأمان للاستثمار، وذلك بعد موافقة المساهمين على ان «البيت» هي الدامجة، و«الأمان» هي الشركة المندمجة.

