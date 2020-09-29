«هيئة الأسواق» تتشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية

مال وأعمال

حرصت هيئة اسواق المال على اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات لضمان تسيير اعمالها الضرورية، حيث عملت بكامل طاقتها البشرية منذ اليوم الأول للعطلة الرسمية سواء بتكليف بعض الادارات للقيام بواجباتها من مقر الهيئة او تكليف اخرى لانجاز اعمالها «عن بعد»، وقد اصدرت الهيئة عدة لوائح تنظيمية وقرارات ادارية خلال فترة تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية لتنفيذ واجباتها المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للهيئة وتعديلاتهما.

وتم توجيه لجنة ادارة استمرارية الأعمال المشكلة بقرار من مجلس المفوضين في ديسمبر 2018، ببحث المستجدات التي تطرأ على الساحة في ظل قرارات مجلس الوزراء وارشادات وزارة الصحة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات خلال فترة تعطيل الأعمال ورفعت توصياتها الى المدير التنفيذي بالاجراءات الواجب اتخاذها لضمان سير اعمال الهيئة والحفاظ على سلامة موظفيها خلال عودة الأعمال تدريجياً، كما كانت الهيئة سباقة في تنظيم العودة التدريجية والاعلان عنها، وشمل ذلك توزيع الموظفين على (3) فئات، بحيث تعمل الفئة الأولى من مقر الهيئة بينما تعمل الفئتين الثانية والثالثة عن بعد ويتم التدوير فيما بينهم، كما اعلنت الهيئة عن اجراءاتها الاحترازية لمباشرة الأعمال من مقرها، وبذلك تكون الجهة الأولى في الدولة التي تعلن عن تنظيم العمل «عن بعد» حسب لائحة تم اعتمادها من رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي.

وتأتي سلامة موظفي الهيئة في اولوية اهتمام مجلس المفوضين الذي حرص دائماً عبر توجيهاته بتوفير اقصى درجات الأمان للموظفين، وتجدر الاشارة الى ان تطبيق الاجراءات الاحترازية تم وفقاً لمرحلة خطة الدولة للعودة التدريجية وارشادات الجهات الصحية.

بالاضافة الى ذلك، حرصت الهيئة على نشر التعاميم الادارية بشأن الاستعداد للعودة التدريجية للعمل موضحة فيها الاجراءات الوقائية وقواعد العمل وفقاً للمرحلة المعلن عنها من الجهات الرسمية، مثل التباعد بين الموظفين، وتوفير اجهزة قياس الحرارة وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات في ارجاء مقر الهيئة، كما تم توسيع عمليات التنظيف والتعقيم اليومية والاسبوعية. هذا، وقد تم وضع ضوابط للحضور الى مقر العمل تساهم في الحفاظ على الصحة العامة للموظفين من خلال تطبيق ساعات العمل المرنة وتوزيع الموظفين على (3) فئات تعمل من مقر الهيئة و«عن بعد»، بموجب لائحة العمل عن بعد التي اعتمدتها الهيئة لهذا الشأن، وقد منحت الهيئة مدراء الوحدات التنظيمية صلاحية توزيع موظفيها على الفئات الثلاث وتدويرهم وفقاً لمتطلبات العمل والارشادات الصحية.

واسترشدت الهيئة بالقرارات الصادرة من الدولة فيما يخص نسبة الحضور لمقر العمل لكل مرحلة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والتزمت بتطبيق اشتراطات ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين وتحقيق التباعد بين الموظفين في مكان العمل، كما قامت باعادة توزيع بعض المكاتب ونقل بعض الموظفين الى مكاتب شاغرة تحقيقاً للسلامة العامة وتوفير بيئة عمل صحية لجميع موظفيها.

وتشرف ادارة الخدمات العامة على فريق متخصص لتعقيم المكاتب يومياً، في جميع الأدوار بمقر الهيئة، بأساليب صحية، باستخدام مواد ومعدات خاصة لتعقيم الأسطح والجدران اسبوعياً ومتى دعت الحاجة الى ذلك.

وحرصت الهيئة على نشر ثقافة الوقاية الصحية بين موظفيها حيث قامت بنشر مواد توعوية مثل الدليل التوعوي الصادر من وزارة الصحة واعلانات ارشادية عن طريق عدة وسائل مرئية ومقروءة، بالاضافة الى (17) تعميم اصدرته الهيئة تضمنت التعليمات والضوابط الوقائية وحث الموظفين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعليمات الواجب اتباعها للتعامل مع الحالات المصابة.

ومع بداية العودة التدريجية للأعمال، قامت هيئة اسواق المال بمخاطبة وزارة الصحة لفحص جميع العاملين بالهيئة وذلك كنوع من الاجراء الاستباقي والاحترازي الذي تقوم به الهيئة لحماية موظفيها والتأكد من سلامتهم، وقد قامت الوزارة مشكورةً بتلبية طلب الهيئة وقام فريق متخصص من الوزارة باجراء (364) مسحة بمقر الهيئة لكافة موظفيها، وأظهرت جميع النتائج انها سلبية فيما عدا زميل واحد من الموظفين واثنين من موظفي الخدمات (تعاقد خارجي مع الغير) - وقد قامت الهيئة باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية في هذا الشأن - وهي تشكل نسبة اقل من 1% من مجموع الموظفين والعاملين بالهيئة، وجاءت هذه الخطوة حرصاً من مجلس المفوضين على صحة وسلامة جميع الموظفين والعاملين بالهيئة.

