الدولار لأعلى مستوى في شهرين

مال وأعمال

جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات فيما استمرت الشكوك حيال التعافي الاقتصادي قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة. واسهم تعافي الأسهم الأميركية في الحد من صعود الدولار الذي يعد ملاذا آمنا لكن مؤشرات على تباطؤ تعاف وليد من الجائحة والضبابية السياسية ابقت على حذر المستثمرين. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 94.530 وكان قد سجل اعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي عند 94.745. وحقق اكبر مكسب اسبوعي منذ اوائل ابريل وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 105.36 ينات. وسجل اليورو 1.1626 دولار بعدما هبط الى 1.16125 دولار وهو اقل مستوى في شهرين. وسجل الجنيه الاسترليني 1.2797 مرتفعا من اقل مستوى في شهرين الذي بلغه عند 1.2676 دولار. ويتطلع المستثمرون الآن لأول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.