«قمة قادة العشرين» افتراضياً في نوفمبر

مال وأعمال

كشفت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، عن عقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وذكرت في بيان لها ان القمة ستعقد في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وستبنى على ما تم من اعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت 100 اجتماع. وقادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار بهدف دعم انتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها واتاحتها، وقامت بضخ اكثر من 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت اكثر من 14 مليار دولار لتخفيف اعباء الديون في الدول الأقل تقدماً لتمويل انظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية. وستركز دول المجموعة خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل افضل من خلال معالجة اوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى القمة الى تعزيز الجهود الدولية من اجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.