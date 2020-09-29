مال وأعمال

قال التقرير ان عودة الإنتاج الليبي يمثل مشكلة بالنسبة لمنظمة الأوبك، في ظل أنباء عن توسط روسيا للتوصل إلى صفقة بين الفصيلين المتحاربين من شأنها رفع الحصار القائم على صادرات النفط. وكان الإنتاج قد انخفض إلى 106 آلاف برميل يومياً بعد أن وصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2019. وانخفض إنتاج الخام الأميركي إلى 10.7 ملايين برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر بعد موجة من سوء الأحوال الجوية، إذ تراجع الإنتاج الخام بنحو 2.4 مليون برميل يومياً (-18.3%) مقارنة بمستويات الذروة البالغة 13.1 مليون برميل يومياً في أواخر فبراير.

