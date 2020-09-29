التخطيط لاستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة

مال وأعمال

بين الرشيدي أن 20 % من الشركات لديها إدارة متخصصة في تحليل البيانات وتقدم الخدمات للعديد من الوظائف داخل الشركة ، ونحو 22 % من الشركات عملت على دمج تحليل البيانات في وظائف محددة ، ونحو 29 % من الشركات تعتمد على قدرات مختارة ومؤقتة للموظفين الأفراد لتحليل البيانات ، كما أن 16 % من الشركات تفتقر لوجود قدرات تحليل للبيانات الاساسية كما أن 12 % من الشركات تلجأ لتعهيد خدمات تحليل البيانات وتنفيذها إلى مزود خدمات خارجي. وذكر أن مخطط نجاح شركة نفط الكويت في التحول الرقمي يعتمد على التقنيات والخبرة والتخطيط، مشيرا الى أن الشركة تعمل على التخطيط الاستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة الخاصة واستحداث مشاريع تجريبية أولية وتحديد القدرات التي يحتاجها العملاء والتحول لمؤسسة رقمية وتخطيط منهجية لمنظومة الأعمال.