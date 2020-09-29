باركيندو: المخزونات بأعلى متوسط في 5 سنوات

مال وأعمال

ذكر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أنه من المتوقع أن تظل مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى متوسطها في خمس سنوات بهامش طفيف في الربع الأول من العام المقبل، قبل انخفاضها دون ذلك المستوى خلال باقي العام. ووفقًا لما نقلته «رويترز»، أوضح باركيندو خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين عقد عبر الإنترنت أن التوازن المتوقع بين العرض والطلب سيؤدي إلى بقاء المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى أحدث متوسط في خمس سنوات خلال الربع الثالث من هذا العام. وأن المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الأخير من العام الحالي، لتبقى في حدود 123 مليون برميل أعلى أحدث متوسط لخمس سنوات. وتراجعت أسعار النفط وسط مخاوف متعلقة بتباطؤ مسيرة تعافي الطلب على الخام تزامناً مع زيادة حالات إصابات «كورونا» حول العالم. ويتجه خام «برنت» لتسجيل أول خسائر شهرية في 6 أشهر كما يتجه «نايمكس» لتسجيل أول خسارة منذ أبريل الماضي.

