«الأولى للوقود» أعادت افتتاح محطة حولي

مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن إعادة إطلاق خدمة التزود بالوقود في محطة حولي الواقعة على الدائري الثالث وذلك عقب انتهاء أعمال التجديد المتعقلة بمنطقة الوقود كما سيستطيع العملاء في وقت قريب من الاستفادة من خدمات غسيل السيارات التي بدأ العمل على تطويرها ومركز خدمة السيارات والسوق المركزي، وحول إعادة افتتاح المحطة وخطتها التطويرية صرح عادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: «كما وعدت الأولى روادها بتطوير المحطات وتحويلها إلى محطات متعددة الخدمات قمنا بإعادة افتتاح محطة حولي بعد تطويرها بالكامل طبقا للمعايير المعتمدة من الشركة «الأولى للوقود».

