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انتحار النجمة اليابانية يوكو تاكيوتشي


أعلنت الشرطة اليابانية وفاة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي البالغة من العمر 40 عاما، مساء يوم الأحد في حادث انتحار على ما يبدو في منزلها في شيبويا وارد بالعاصمة طوكيو. وجاء اعلان الشرطة اليابانية عن وفاة يوكو تاكيوتشي، بعد عثور أقاربها على جثتها الليلة الماضية.
ونقلت سيارة اسعاف يوكو تاكيوتشي الى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاتها، وبدأت ادارة شرطة مدينة طوكيو تحقيقا.
وتشتبه الشرطة اليابانية أن تاكيوتشي انتحرت، الا أن السلطات المحلية لم تعثر بعد على رسالة انتحار حتى الأن.
ويأتي انتحار تاكيوتشي بعد أيام من انتحار زميلتها الممثلة اليابانية، ساي أشينا، وزميلها الممثل الياباني هاروما ميورا.


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