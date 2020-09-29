«الثنائيات».. ظاهرة دراما رمضان 2021

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يسعى صناع الدراما لجذب الشريحة الأكبر من الجمهور لمتابعة أعمالهم خاصة الأعمال الدرامية التي تتنافس في السباق الرمضاني بصفته الموسم الأكثر جماهيرية والذي تشير البوادر أنه سيشهد منافسة شرسة حيث لجأ الكثير من نجوم الدراما للتفكير في تقديم أعمال بطولة ثنائية لضمان فرصة مشاهدة أوسع اعتمادا على جماهيرية بطلي العمل. حيث تشهد دراما رمضان 2021 وجود أكثر من عمل درامي بطولة ثنائية تأتي البداية مع أحمد السقا وأمير كرارة حيث سيخوضان السباق بمسلسل «نسل الأغراب» تأليف واخراج محمد سامي ويعد العمل ثاني الأعمال التي تجمع بين السقا وكرارة بعد فيلم «هروب اضطراري» الذي حقق نجاحا كبيرا.

ولجأ الفنان مصطفى شعبان للاستعانة بالفنان عمرو سعد ليشاركه بطولة مسلسله الجديد «عش الدبابير» ويعد العمل أول عمل درامي يجمع بين الثنائي حيث يعتمد البطلان على أن جماهير كل منهما من شريحة مختلفة ما سيساهم في نجاح وانتشار العمل خاصة أن البطلين رغم جودة أعمالهما الأخيرة لم يحققا النجاح الذي يتمناه كلاهما وربما يجدان ضالتهما في مسلسل «عش الدبابير» تأليف محمد سيد بشير اخراج أحمد خالد موسى.

كما يشارك الفنان كريم عبد العزيز الفنان أحمد مكي بطولة مسلسل «الاختيار 2» تأليف باهر دويدار اخراج بيتر ميمي..كما يشهد السباق الدرامي مشاركة الفنانة هند صبري للفنان أحمد عز بطولة مسلسله «هجمة مرتدة» المؤجل من رمضان الماضي وكانت هند صبري قد شاركت عز بطولة فيلم «الممر» الذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي.

مسلسل «هجمة مرتدة» مأخوذ عن أحد ملفات المخابرات المصرية تأليف باهر دويدار ويشارك في البطولة هشام سليم وصلاح عبد الله ونضال الشافعي.

وفي تجربة أخرى تتحول البطولة خلالها من الثنائية الى الثلاثية يخوض طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي في بطولة مسلسل «القاهرة كابل» تأليف عبدالرحيم كمال اخراج حسام علي ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الارهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الارهابي «طارق لطفي» الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الارهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة «فتحي عبدالوهاب» وينقل الصورة المذيع «خالد الصاوي».

يشارك في بطولة الحلقات حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وأحمد رزق وشيرين وخالد كمال..كما تبحث الفنانة نيللي كريم عن عمل درامي يجمعها بالفنان ظافر العابدين للعرض في رمضان القادم بعد أن شكلا ثنائيا ناجحا في أكثر من عمل درامي.

