اللون الأحمر موضة خريف 2020 وطرق تنسيقه

مرأة

يعتبر اللون الأحمر من الاتجاهات الدارجة في خريف وشتاء 2020 - 2021 حيث احتلت منصات عروض الأزياء الجاهزة وقدمت به معاطف شتوية أنيقة وفساتين خلابة، طالعي مختاراتنا لك واستوحي تنسيقات رائعة لتجددي ستايلك للموسم القادم.

معاطف باللون الأحمر من مجموعات 2020

شكلت المعاطف الحمراء جانباً كبيراً من مجموعات خريف 2020 وقدمت بخامات منوعة وقصات عصرية أنيقة قادرة على نقل اطلالتك على مدار اليوم الى مستوى آخر من الفخامة والجاذبية. وقد قدمت ماركة لونشان Longchamp واحداً من أجمل الموديلات وهو مصمم من الجلد اللامع ومزين على الجانبين بأزرار سوداء وياقات عريضة من الفرو، قطعة مسائية بامتياز نسقيها مع فستان أسود قصير وبوت أحمر طويل وزيني الخصر بحزام أسود عريض. الفساتين المصممة على طراز المعطف الطويل كانت حاضرة لدى ايلي صعب Elie Saab وتميزت بقصاتها الواسعة وطولها الذي يتخطى منتصف الساق والأحزمة التي تحدد الخصر، موديل أنيق ذكرنا باللوكات الملكية الفخمة للأميرات والدوقات. للفستان الأحمر سحر خاص لا تستطيع أي امرأة مقاومته وهو لون يعبر عن الجرأة والقوة والحب، في عروض الأزياء الجاهزة فضل كبار المصممون تقديمه بقصات مستقيمة تبرز منحنيات الجسم وتجمله وتطيله، أحببنا الفستان طويل الكمين متوسط الطول المصمم بأكتاف بارزة من توقيع Bibhu Mohapatra والفستان المشقوق من الأمام والمزود بكاب قصير من مجموعة دار جيفنشي Givenchy.

بالحديث عن الفساتين المزينة بالكابات لا بد أن نشير الى أنها من أبرز صيحات هذا الخريف، رصدنا تصميمات بقصات انسيابية طويلة تألقت بها عارضات Rodarte نسقت مع صنادل من نفس طبعة ولون الفستان.

بدلات حمراء من مجموعات

خريف 2020

تعتبر البدلات قطعاً أساسية في خزانة فصلي الخريف والشتاء، اتسمت بدلات 2020 بالقصات الواسعة التي تخدم جميع الأذواق وأشكال القامات، ظهرت عارضات ألتوزارا Altuzarra بموديلات مؤلفة من بناطيل واسعة وسترات قصيرة، فيما تألقت عارضات ارمانو سيرفينو Ermanno Scervino ببدلات مخمل مصممة ببناطيل مستقيمة القصة وجاكيتات مزينة بأزرار على الجهتين.

