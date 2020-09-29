ظريف: السيستاني الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، هو «الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة».

وكتب ظريف في تغريدة بالعربية، أمس، إن السيد السيستاني «يعتبر ذخراً للعالم الإسلامي أجمع، وأن إيران تقدر دور سماحته في استتباب الأمن في العراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه الشقيق».

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، رفض اساءة صحيفة إيرانية للسيد السيستاني.

وكان مدير صحيفة «كيهان»، حسين شريعتمداري، وجه انتقادات هي الأولى من نوعها لدعوة السيستاني إلى إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية المزمع عقدها يوم 6 يونيو المقبل.

