ربع أطفال بيروت مهددون بالحرمان من التعليم

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بيروت- أ. ف. ب: حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، من أن ربع عدد الأطفال في بيروت يواجهون احتمال حرمانهم من التعليم؛ نتيجة تضرّر عشرات المدارس جراء انفجار المرفأ المروّع. وقالت اللجنة في بيان إنه «مع تضرر 163 مدرسة جراء انفجار بيروت، فإن طفلا واحدا على الأقل، من بين كل 4 أطفال في المدينة، عرضة الآن لخطر فقدان تعليمهم».

وأوضحت أن تقديراتها تستند إلى تداعيات الانفجار فقط، من دون أن تأخذ في الحسبان تبعات تفشي جائحة «كوفيد- 19». وأفادت بأن «أكثر من 85 ألف تلميذ كانوا مسجلين في المدارس التي تضررت جراء الانفجار» في وقت «قد يتطلب ترميم الأبنية الأكثر تضررا ما يصل إلى عام كامل».

وأوقع انفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، أكثر من 190 قتيلا وآلاف الجرحى وألحق أضرارا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة ومرافقها.

