الحريري: عملية وادي خالد أنقذت ?لبنان? من مخطط جهنمي

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بيروت- الوكالات: أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ?سعد الحريري? بـ«العملية الاحترافية الناجحة» لشعبة المعلومات في ?قوى الأمن? في مواجهة «داعش» في ?وادي خالد، معتبرا أنها? «أنقذت ?لبنان? من مخطط جهنمي». وأضاف الحريري، في تغريدة نشرها، صباح أمس: «العملية الاحترافية الناجحة لشعبة المعلومات في قوى الامن في مواجهة داعش في وادي خالد انقذت لبنان من مخطط جهنمي. كل التحية لابطال الشعبة، وكل الاحترام لتضحيات الجيش اللبناني والرحمة لشهدائه الابرار. والشكر الكبير لعكار وابنائها الحاضنين للدولة ومؤسساتها والرافضين للتطرف والارهاب». وكانت قوى الأمن الداخلي في لبنان أعلنت، الأحد، قتل جميع أعضاء «خلية إرهابية» تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في اشتباكات في منطقة وادي خالد في قضاء عكار شمال شرقي البلاد. وقال بيان لقوى الأمن الداخلي إنه «في إطار متابعة منفذي جريمة كفتون، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان».