ترامب لم يدفع ضرائب منذ 15 عاماً!

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نيويورك - الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن بيانات الاقرار الضريبي ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017 بعد الابلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة كي يحدث توازنا مع ايراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.

وأضافت الصحيفة ان ترامب الذي رفض التقرير بوصفه «أخبارا كاذبة» لم يدفع ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما على الرغم من حصوله على 427.4 مليون دولار خلال 2018 من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقدمه وغير ذلك من الصفقات.

وجاء الكشف عن تلك المعلومات الضريبية الخاصة السابقة قبل اكثر من شهر بقليل من انتخابات الثالث من نوفمبر بين ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن. وسارع الديموقراطيون الى استغلال التقرير لتصوير ترامب على انه متهرب من الضرائب وأثاروا شكوكا بشأن صورته كرجل اعمال ذكي. ونفى ترامب هذا التقرير خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض ووصفه بأنه «أخبار كاذبة تماما» وأشار ترامب من جديد الى التدقيق المستمر كسبب لعدم كشفه ايراداته. وقال آلان غارتن وهو احد محامي مؤسسة ترامب، في بيان لصحيفة «نيويورك تايمز» ان ترامب دفع ملايين الدولارات كضرائب شخصية خلال العشر سنوات الماضية دون التأثير على ضريبة الدخل المحددة.

من جهتها، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، ترامب بالتلاعب بقانون الضرائب والتهرب من دفع ما بذمته. وقالت بيلوسي في بيان اصدرته ان تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» يكشف الاجراءات الاستثنائية التي اعتمدها ترامب للتلاعب بقانون الضرائب ودفع نصيبه العادل من الضريبة بينما يقوم باقي الأميركيين بذلك.

ويمثل رفض ترامب المستمر الكشف عن ضرائبه تخليا عن اجراء اعتاد مرشحو الرئاسة القيام به. ويخوض ترامب حاليا معركة قضائية مع ممثلي ادعاء مدينة نيويورك والديمقراطيين بالكونغرس الذين يسعون للحصول على ايراداته.

وقالت الصحيفة ان ترامب استطاع تقليل فاتورته الضريبية من خلال الابلاغ عن تكبد امبراطوريته التجارية خسائر فادحة وذكرت الصحيفة ان ترامب ابلغ عن خسائر بلغت 47.4 مليون دولار في عام 2018 على الرغم من انه ذكر في اقرار مالي في ذلك العام انه حقق دخلا لا يقل عن 434.9 مليون دولار.

وشددت الصحيفة على ان الوثائق لاتكشف سوى ما ابلغه ترامب للحكومة عن نشاطه التجاري ولم تكشف ثروته الحقيقية. وذكرت الصحيفة انها حصلت على بيانات الاقرار الضريبي التي تغطي اكثر من عشرين عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية ولم يكن لدى الصحيفة معلومات عن ايراداته الشخصية في 2018 او 2019.

