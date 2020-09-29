«انتقال ودي للسلطة».. ترامب يخفف لهجته

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انتقال «ودي» للسلطة بعد انتخابات نوفمبر معربا عن ثقته في فوزه بها وقال ترامب بهذا الشأن «أعتقد اننا سنحقق انتصارا كبيرا. لن يكون هناك انتقال لأنني لا استطيع ان اتخيل اننا سنسميه انتقالا اذا فزنا عندما يتحدثون عما اذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة ام لا... بالطبع سيكون». في وقت سابق اقر الرئيس الأميركي ان نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأميركية فقط. وكان ترامب انتقد في الأشهر الأخيرة مرارا طريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة بسبب الوباء. وأعرب الرئيس الأميركي عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع، لافتا الى انه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات، مشيرا ايضا الى ان التصويت عبر البريد يجعل الانتخابات المقبلة عرضة للتدخل الأجنبي.

من جهة ثانية طالب ترامي باجراء اختبار منشطات لمنافسه الديموقراطي جو بايدن قبل او بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأميركيون وكتب ترامب على تويتر «سأطالب بشدة باجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل او بعد المناظرة ليلة الثلاثاء».

وتابع الملياردير الجمهوري (74 عاما) الذي يواصل التشكيك بالقدرات الذهنية لمنافسه البالغ من العمر 77 عاما «بطبيعة الحال سوف اوافق على اجراء واحد ايضاً. لقد كان اداؤه في المناظرات متفاوتا بشكل قياسي فقط المنشطات يمكن ان تسبب هذا التفاوت» من دون ان يسند اتّهامه لخصمه بأيّ دليل ملموس.

