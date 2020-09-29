معارك كاراباخ تتسع.. وقصف بكثافة «غير مسبوقة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تواصلت المواجهات العنيفة بين المسلحين الأرمن والجيش الأذربيجاني صباح امس في اقليم ناغورنو كاراباخ، حيث اعلن مسؤولون في المنطقة المتنازع عليها مقتل 39 شخصا وسط تراشق اتهامات بالتصعيد ودعوات دولية الى وقف اطلاق النار.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية في بيان ان «المواجهات العنيفة تواصلت خلال الليل»، وأكد مسؤولون مقتل 15 مسلحا مما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الانفصاليين المسلحين الى 32 منذ اندلاع المواجهات الأحد. واتهمت ارمينيا تركيا بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان ان خبراء عسكريين اتراك «يقاتلون جنبا الى جنب» مع اذربيجان مشيرة الى ان باكو تستخدم ايضا اسلحة تركية بما في ذلك طائرات بدون طيار ومقاتلات حربية. وتحدث ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، عن قصف مدفعي بكثافة «غير مسبوقة» على خط التماس في كاراباخ.

في المقابل وجهت وزارة الدفاع الأذربيجانية تحذيرا لأرمينيا من عواقب «مواصلة اعتداءاتها على المناطق السكنية» وأوضحت في بيان امس ان الجيش الأرميني استهدف مناطق سكنية في مدينة تيرتير القريبة من اقليم ناغورنو كاراباخ . وكانت اذربيجان اعلنت في وقت سابق امس ان قواتها سيطرت على عدد من القرى، والمرتفعات الاستراتيجية قرب قرية تاليش في اقليم كاراباخ.

في غضون ذلك تراشق البلدان الاتهامات باستقدام مرتزقة وقال سفير ارمينيا في موسكو فاردان توغانيان، ان المقاتلين الذين جلبتهم تركيا من سورية دخلوا ساحة المعركة في كاراباخ. وأكد السفير الأرمني ان تركيا نقلت الى ارض المعركة في كاراباخ نحو 4000 مقاتل من معسكرات التدريب في سورية. من جانبه نفى حكمت حاجييف مساعد رئيس اذربيجان للسياسة الخارجية، صحة التقرير الذي اورده المرصد عن مشاركة مقاتلين من سورية في الاشتباكات مع ارمينيا، ووصفه بأنه «هراء». وقالت وزارة الدفاع في اذربيجان، ان مرتزقة من سورية وبلدان الشرق الأوسط يحاربون الى جانب ارمينيا.

دوليا اكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان موسكو لا تعتقد ان تفاقم الوضع في ناغورنو كاراباخ يتم استفزازه عمدا من اجل ممارسة اي تأثير على روسيا. وقال بيسكوف ردا على سؤال عما اذا كان الكرملين يرى تفاقم الصراع في كاراباخ استفزازا متعمدا للتأثير على روسيا عقب احتجاجات بيلاروسيا وحادثة المعارض اليكسي نافالني «لا، انهم لا يرون ذلك».

وفي واشنطن اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان «الولايات المتحدة تسعى لوقف العنف الذي اندلع بين ارمينيا وأذربيجان» وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض «نحن نراقب الوضع عن كثب.. لدينا الكثير من العلاقات الجيدة في هذا المنطقة. سنرى ما اذا كان بامكاننا ايقاف ذلك».

