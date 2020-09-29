إيران تحذِّر من أي تبادل للنيران قرب أراضيها

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: حذرت ايران، اذربيجان وأرمينيا من اي تبادل للنيران قرب حدودها بعد اعلانها سقوط قذائف على اراضيها.

وقال نائب قائد الشرطة الايرانية، قاسم رضائي، في تصريح امس ان طهران ابلغت كلا من ارمينيا وأذربيجان بخطورة سقوط قذائف في الأراضي الايرانية جراء المعارك العسكرية في كاراباخ. وفي وقت سابق امس اعلن محافظ مدينة خدا آفرين عن سقوط قذيفتي هاون جديدتين في محافظة خدا آفرين الحدودية جراء المعارك التي تشهدها منطقة كاراباخ بين ارمينيا وأذربيجان.

وقال المحافظ ان احدى القذيفتين سقطت في منطقة زراعية في قرية شرفة فرود وانفجرت من دون ان تسبب اي خسائر مادية او بشرية، بينما سقطت القذيفة الثانية على بعد 50 ميلا من الحدود.

