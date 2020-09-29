ميركل زارت المعارض الروسي نافالني في المستشفى

عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: كشفت مجلة «دير شبيغل» ان المستشارة الألمانية انجيلا ميركل زارت السياسي الروسي المعارض اليكسي نافالني اثناء علاجه في مشفى ببرلين من التسمم، في تأكيد على مدى الجدية التي توليها لهذه القضية. وأضافت نقلا عن مصادر ان ميركل توجهت لزيارة نافالني في مشفى «شاريتيه» حيث تلقى العلاج 32 يوما بعد نقله جوا من روسيا الى برلين الشهر الماضي، بعد اصابته باعياء خلال رحلة جوية داخلية. وامتنع متحدث باسم ميركل عن التعليق على التقرير، وتقول الحكومة الألمانية ان الاختبارات التي اجريت في المانيا وفرنسا والسويد توصلت الى ان نافالني تعرض للتسمم بغاز الأعصاب المسمى «نوفيتشوك»، وطالبت الكرملين بتفسير.