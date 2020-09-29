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قلم جاف

وثيقه الكويت..... أصوات النشاز

يوسف حجي
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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

بعد أقل من 24 ساعة من تقديم وثيقة الكويت من قبل الدكتورين عبدالله النفيسي وعبيد الوسمي الى سمو نائب الأمير ولي العهد خرجت بعض الأفواه التي تشكك وترفض هذه الوثيقة والتي نراها بمثابة خارطة طريق لانقاذ البلاد والعباد من الفساد الذي استشرى في أغلب مؤسساتنا الحكومية، وهي وثيقة لايبحث مقدموها ومؤيدوها عن أية مصالح شخصية، بل انها لمصلحة الكويت وحمايتها من الفاسدين.
سمعنا عبارات مؤسفة وجارحة ومسيئة خرجت على مقدمي الوثيقة ومؤيديها وبعض هذه العبارات من مسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، كما حاول البعض خلط الأوراق، فأبواب سمو نائب الأمير ولي العهد مفتوحة وقلبه مفتوح ويده ممدودة لكل من يريد أن يقدم ويعمل من أجل الكويت وانقاذها من الفساد وحمايتها فلا يجوز الاساءة لأية شخصية وطنية بادرت بتقديم ماهو مفيد للوطن والمواطن، والمرحلة المقبلة بحاجة الى التكاتف والتعاضد وتقديم المشورة لأصحاب القرار بمختلف المجالات من أجل الوصول بالبلاد الى بر الأمان واعادتها الى مكانها الطبيعي،وأما أصوات النشاز فعليها أن تقدم شيئا للكويت خلال هذه المرحلة أو تصمت وتترك من يحب الكويت ويريد الحفاظ عليها أن يعمل لان المرحلة المقبلة بحاجة الى التعاون والتلاحم والوحدة الوطنية والعمل المخلص والجاد.
وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وادعوه أن يعافي سمو الأمير وأن يعود الى وطنه وشعبه سالما معافى، وأن يزيل الله عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.


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