لن أنسى مواقف د. أحمد البستان

آراء

فقدنا قبل أيام الأستاذ الدكتور أحمد البستان عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت بعد مسيرة 40 عاماً تقريبا في التعليم الأكاديمي، حرص خلالها على صقل مواهب طلبته ليكونوا قادة المسيرة التعليمية في الكويت فهو لم يبخل عليهم في التوجيه.

الكل كان يجمع على دماثة خلق البستان وطيبة معشره، فهو حريص كل الحرص على التواصل مع الجميع وزيارة الدواوين.

ولن أنسى مواقف الدكتور البستان رحمه الله معي فقد ساندني كثيرا وشجعني على الاستمرار في الدراسات العليا حيث حصلت على الماجستير والدكتوراة في الهندسة المدنية والبيئية في جامعة جنوب فلوريدا الأميركية.. فالمغفور له بإذن الله كان خير معين لي ولزوجتي ابنته د. سناء التي حصلت على شهادة الدكتوراه في علم تواصل الكلام في جامعة فلوريدا الأميركية، فهي كانت دائما على تواصل مع والدها وتستشيره في كل شيء أثناء الدراسة وبعدها.

الفقيد كان له بصمة واضحة في حياتي وحياة أسرتي، وأيامنا التي عشناها معه كانت كلها دروساً وعبراً.

اللهم ارحم عبدك أحمد البستان واغفر له واجعل مثواه الجنة وقبره روضة من رياض الجنة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

