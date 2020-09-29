كومان يشيد بفاتي

دوليه

أشاد المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان بالنجم الواعد للنادي الكاتالوني أنسو فاتي، بعد مساهمته الفعالة في الفوز الكبير على فياريال (4-0) في المرحلة الثالثة من الدوري الاسباني.

وفرض فاتي نفسه نجما للمباراة الاولى للبلاوغرانا في الليغا هذا الموسم بتسجيله ثنائية (15 و19) واصطياده ركلة جزاء ترجمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى هدف ثالث (35) قبل ان يتسبب الاخير في الهدف الرابع الذي سجله المدافع باو بالخطأ في مرمى فريقه (45).

وقال كومان في تصريح لقناة «موفيستار بلاس»: «انه لاعب شاب يتعين عليه البحث عن الانتظام في أسلوب لعبه وأدائه».

وأضاف «لقد أثبت أن أمامه مستقبلا مبهرا، وأنا سعيد جدا به. توغلاته في الجهة اليسرى كانت هائلة، لقد عرفنا كيفية الاستفادة من مؤهلاته بشكل جيد جدا».

وأعرب كومان عن سعادته بأداء فريقه قائلا «أنا سعيد بأداء الفريق خصوصا في الشوط الأول حيث سجلنا أربعة أهداف، وقدمنا مستوى رائعا مع الكثير من السرعة... الجانب السلبي الوحيد هو أننا فقدنا الكثير من الكرات وخفت كثافتنا في الشوط الثاني».

ووجه كومان رسالة شديدة اللهجة الى منتقديه ومنافسيه بالفوز الكبير على فياريال، مؤكدا استعداده لاعادة الفريق الى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي في جميع المسابقات.

من جهة أخرى، امتدح كومان نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي دفع به أساسيا الى جانب ميسي وفاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو العائد الى الفريق بعد أن كان معارا لبايرن ميونيخ الألماني.

وقال كومان «غريزمان لعب في مركز يتطلب منه الانطلاق من الجناح الأيمن والتوغل الى وسط الملعب. في طريقتنا في اللعب، لا يتعين عليه اللعب على الجناح، يجب أن يتوغل الى وسط الملعب لفتح المساحات، وبامكانه تغيير مركزه مع ليو (ميسي)».

وأضاف «أنا سعيد بعمله وادائه (رغم أنه لم يسجل أي هدف)، وأنا أولي اهتماما قليلا لمن يسجل (الأهداف)».

وبخصوص التعاقد مع قلب هجوم جديد لتعويض رحيل الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الى أتلتيكو مدريد، قال كومان «من الجيد دائما أن يكون لديك قلب هجوم لكي تكون لديك خطة أخرى في الهجوم، ولكن يمكننا اللعب بشكل مثالي بدون قلب هجوم أو المهاجم رقم 9».

واستبعد كومان سواريز من تشكيلة برشلونة هذا الموسم وأبلغه أنه خارج مخططاته مباشرة بعد استلام الهولندي منصبه في منتصف اغسطس الماضي خلفا لكيكي سيتيين المقال عقب الهزيمة المذلة امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

