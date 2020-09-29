رونالدو أنقذ يوفنتوس من الخسارة

دوليه

انقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام مضيفه روما بتسجيله ثنائية التعادل 2-2 أول من امس في المرحلة الثانية من الدوري الايطالي التي شهدت مواصلة كل من نابولي وميلان لانطلاقته القوية بتحقيقهما للفوز الثاني على التوالي عندما تغلب الأول على ضيفه جنوى بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، والثاني على مضيفه كروتوني 2-0.

في المباراة الأولى، فرض الفرنسي جوردان فيرتو ورونالدو نفسيهما بتسجيلها الاهداف الاربعة لقمة المرحلة على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية. ودفع مدرب يوفنتوس الجديد لاعب وسطه الدولي السابق أندريا بيرلو بالوافد الجديد على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني الدولي ألفارو مورتا أساسيا قبل أن يخرجه مطلع الشوط الثاني للدفع بالبرازيلي دوغلاس كوستا (58).

وكان روما البادئ بالتسجيل من ركلة جزاء حصل عليها اثر لمسة يد على لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو بعد تسديدة لمواطنه فيرتو من خارج المنطقة فانبرى لها الاخير بنجاح فيما حصل الاول على بطاقة صفراء (31). وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء مماثلة اثر لمسة يد على لورنتسو بيليغريني فانبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح مدركا التعادل (44).

ولم تدم فرحة رونالدو ومدربه الجديد أندريا بيرلو سوى دقيقتين حيث نجح فيرتو في منح التقدم مجددا لفريق العاصمة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (45+1).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه رابيو لتلقيه الانذار الثاني اثر خطأ على مخيتاريان بيد ان النقص العددي لم يمنعه من ادراك التعادل عبر نجمه رونالدو بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من البرازيلي دانيلو.

وفي الثانية، بكر نابولي بالتسجيل عبر الدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو في الدقيقة العاشرة. وانتظر نابولي الشوط الثاني لتأمين انتصاره حيث عزز الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي التقدم (46)، قبل أن يضيف مرتنز الهدف الثالث.وسجل لوسانو هدفه الشخصي الثاني والرابع في الدقيقة 65، وسجل البديل المقدوني الشمالي الييف الماس الخامس (69)، قبل أن يختم البديل الاخر ماتيو بوليتانو المهرجان (72). وفي الثالثة، اقتنص ميلان ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول اثر عرقلة الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش داخل المنطقة فانبرى لها الدولي العاجي فرانك كيسييه بنجاح، قبل أن يضيف الاسباني المغربي الأصل ابراهيم دياز المعار من ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 50.وحقق ساسوولو فوزه الثاني على التوالي ايضا عندما تغلب على مضيفه سبيتسيا الوافد حديثا الى دوري الاضواء 4-1.

وحذا هيلاس فيروس حذو ميلان ونابولي وساسوولو وحقق بدوره الفوز الثاني تواليا.وتغلب هيلاس فيرونا على ضيفه اودينيزي بهدف وحيد سجله أندريا فافيلي في الدقيقة 58.

