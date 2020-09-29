سان جرمان يؤكد صحوته

دوليه

سجل المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي ثنائية ليقود سان جرمان الى فوز ثالث تواليا على رينس 2-0 خارج ملعبه في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وكان فريق العاصمة استهل مشواره في الدوري هذا الموسم بخسارتين تواليا امام لنس ومرسيليا قبل ان يحقق ثلاثة انتصارات مؤكدا صحوته في الفترة الاخيرة.

واشرك مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل رباعي خط الهجوم المؤلف من كيليان مبابي وايكاردي والبرازيلي نيمار والارجنتيني انخل دي ماريا علما بان الاخير خاض اخر مباراة له قبل ايقافه اربع مباريات لبصقه على احد لاعبي مرسيليا في مباراة الكلاسيكو.

وجاء هدف ايكاردي الاول بعد مجهود فردي من مبابي الذي راوغ لاعبين قبل ان يمرر باتجاه الارجنتيني فتخلص الاخير من احد المدافعين قبل ان يسدد على يمين حارس رينس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (9).

ومرة جديدة مرر الالماني يوليان دراكسلر كرة ماكرة داخل المنطقة الى مبابي قبل ان يمررها الاخير متقنة باتجاه ايكاردي المتربص امام المرمى فتابعها داخل الشباك معززا تقدم فريقه (62).واضاع مبابي فرصة سهلة عندما قاد نيمار هجمة مرتدة سريعة فمررها بينية رائعة باتجاه البديل الاسباني بابلو سارابيا ومنه الى مبابي امام المرمى لكن الاخير سدد بمحاذاة القائم الايمن (83). وتخطى موناكو اكماله المباراة بتسعة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 67 ليخرج فائزا على ضيفه ستراسبورغ 3-2 بصعوبة.

وارتقى موناكو الذي استلم تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الالماني سابقا مطلع الموسم الحالي، الى المركز الخامس مع 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن رين المتصدر الذي الحق خسارة قاسية بشريكه سانت اتيان بثلاثية نظيفة في عقر دار الاخير السبت. وجاء فوز موناكو بفضل ثنائية لهدافه وسام بن يدر (9 و53) واخر لروبن أغويلار (45)، مقابل هدف للمغربي المهدي الشاهيري (46).وكان موناكو في طريقه الى تحقيق فوز سهل لكن الامور بدأت تتعقد امامه عندما طرد لاعبه اوريليان تشواميني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية (53)، ثم لحق به الى غرف الملابس زميله اكسل ديساسي (67). ونجح ستراسبورغ في تقليص الفارق بركلة جزاء سددها لودوفيك اغورك بنجاح (70) لكنه لم يتمكن من ادراك التعادل رغم النقص العددي في صفوف منافسه. واكتفى نيس بنقطة التعادل السلبي من ارض بوردو، كذلك تعادل ديجون مع مونبلييه 2-2 ونيم مع لنس 1-1. وتعادل ليون مجددا مع مضيفه لوريان 1-1. وهي المرة الثالثة في خمس مباريات منذ مطلع الموسم يخرج فيها ليون بنقطة واحدة مقابل فوز واحد وتعادل واحد ايضا ليبقى عاشرا مع 6 نقاط.

