فاردي قاد ليستر لاكتساح سيتي

دوليه

سجل جيمي فاردي ثلاثة أهداف ليفوز ليستر سيتي 5-2 على مانشستر سيتي ويستمر في صدارة الدوري الانكليزي بالعلامة الكاملة وبتسع نقاط من ثلاث مباريات أول من أمس، فيما تعادل توتنهام مع نيوكاسل 1-1.

ولم يستقبل سيتي خمسة أهداف في مباراة واحدة على أرضه منذ فبراير شباط 2003 أمام أرسنال كما أنها أول مرة للمدرب بيب غوارديولا تهتز فيها شباكه بخمسة أهداف على مدار 686 مباراة كمدرب.

وفي ظل غياب ثنائي الهجوم غابرييل جيسوس وسيرجيو أغويرو بسبب الاصابة، اعتمد سيتي على رحيم سترلينغ لكنه بدا لا يشعر بالراحة في هذا المركز بينما أخفق دفاع سيتي في ايقاف هجمات ليستر المرتدة.ورغم ذلك بدا سيتي مسيطرا على المباراة بعدما تقدم بهدف مبكر بفضل تسديدة قوية من رياض محرز من حافة منطقة الجزاء في شباك فريقه السابق بعدما تابع كرة مرتدة عقب ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة

واستمر تفوق سيتي بوضوح حتى تعادل فاردي من ركلة جزاء. ونفذ فاردي الركلة بقوة في الزاوية العليا في الدقيقة 37 بعدما تعرض لخطأ من كايل ووكر ثم أضاف الهدف الثاني بعد لمسة رائعة من مدى قريب في شباك الحارس ايدرسون مستفيدا من كرة عرضية من زميله المنضم حديثا تيموتي كاستاني في الدقيقة 54.

وبعد أربع دقائق أخرى، أكمل فاردي الثلاثية من ركلة جزاء أخرى بعدما تعرض لخطأ جديد داخل المنطقة من ايريك غارسيا.وأصبحت النتيجة 4-1 عن طريق البديل جيمس ماديسون بفضل تسديدة قوية من 20 مترا قبل أن يقلص نيثن آكي الفارق بضربة رأس لسيتي.

لكن مع معاناة فاردي من اصابة عضلية وخروجه من الملعب، سجل يوري تيليمانس الهدف الخامس من ركلة الجزاء الثالثة في المباراة في الدقيقة 88 ليختتم مهرجان الأهداف.

وأوقفت هذه النتيجة سلسلة من 11 مباراة متتالية دون هزيمة لسيتي على أرضه في الدوري الممتاز ومنذ الموسم الماضي، كما أنها أول خسارة للفريق في مباراته الافتتاحية على أرضه في المسابقة منذ التعثر 2-1 أمام ساوثامبتون في 1989. وفي مباراتين أخرتين فاز ليدز على شيفيلد 1-0، ووست هام على ولفرهامبتون 4-0.

