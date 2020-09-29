دياز إلى مانشستر سيتي

دوليه

قال بنفيكا البرتغالي انه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المدافع روبن دياز الى النادي الانكليزي مقابل 68 مليون يورو (79.13 مليون دولار). وأضاف بنفيكا أنه سيضم في المقابل الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي مدافع سيتي في صفقة منفصلة مقابل 15 مليون يورو.

وأكد بنفيكا الصفقتين في بيان أول من امس لكن قال ان اللاعبين لم يوقعا بعد على العقود.

وشارك دياز (23 عاما) في 137 مباراة خلال أربع سنوات مع بنفيكا، وفاز بالدوري في موسم 2018-2019. وخاض 19 مباراة دولية مع البرتغال وكان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وسيساعد انضمامه على دعم دفاع سيتي المهتز الذي استقبل خمسة أهداف أمام ليستر سيتي أول من امس. وسيكون دياز خامس لاعب يضمه سيتي في الصيف بعد بابلو مورينو وفيران توريس ونيثن آكي وسكوت كارسون. وفاز أوتامندي (32 عاما) بالدوري الانكليزي مرتين مع سيتي وكأس الاتحاد الانكليزي مرة واحدة وسيرحل بعد خمسة مواسم قضاها في النادي.

