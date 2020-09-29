النصر تجاوز التعاون وبرسبوليس باغت السد

دوليه

نجح النصر السعودي بخطف آخر بطاقات العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، بتجاوزه مواطنه التعاون 1-0 في الدور ثمن النهائي أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية المونديالي في قطر. ووقع على الهدف الوحيد هداف النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، عندما تلقى تمريرة حاسمة من سلطان الغنام، فسددها حمد الله بيسراه في الشباك. ويتصدر حمد الله ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف وقد سجل في مبارياته الـ 9 الأخيرة في دوري أبطال آسيا (10 أهداف) منذ 2013، فقط البرازيلي هالك سجل في مباريات متتالية أكثر (9 مع شانغاي في 2017).

وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة ولكن كرة الأرجنتيني غونزالو مارتيتيز مرت بجانب القائم (15). ولاحت فرصة أخرى للنصر عندما ارتقى البرازيلي مايكون لكرة وصلته من ركنية ولكنها مرت بجوار القائم (18). وتوالت فرص النصر وجاء دور عبد الفتاح عسيري ليضيع هدفاً محققاً عندما انفرد بالمرمى ولكنه تعثر لتفقد الكرة خطورتها (35).

ولم يتغير الأداء في الشوط الثاني حيث واصل النصر أفضليته الميدانية وكان قريباً من التسجيل وسدد سلطان الغنام قذيفة قوية ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب (64). وبعد عدة محاولات ترجم النصر أفضليته بهدف حمدالله الذي استقبل كرة عرضية ولعبها قوية داخل المرمى (75). من جانبه بلغ برسبوليس الإيراني ربع النهائي إثر فوزه المتأخر على السد القطري 1-0. وجاء فوز برسبوليس بفضل هدف ألكاسير من ضربة رأس في الدقائق الأخيرة من اللقاء (88). ولحق برسبوليس بكل من الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي إلى ربع نهائي المسابقة. ولم يستفد السد من النقص العددي إثر طرد نعمتي في الوقت بدل الضائع 90+1 ليلحق بكل من شباب الأهلي دبي الإماراتي واستقلال الإيراني عقب خروجهما من ثمن النهائي.

وتمكن برسبوليس من حسم اللقاء بفضل انضباط لاعبيه المميز على أرض الملعب بالإضافة إلى تراجع مستوى العديد من لاعبي السد على المستويين الفردي والجماعي.

وفرض السد أفضلية ميدانية من ناحية الاستحواذ على الكرة ومحاولة الضغط على مرمى برسبوليس، ولكن دون خطورة فعلية على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ولم يتغير الوضع كثيراً مع انطلاق الشوط الثاني، حيث سيطر السد لكنه اصطدم بإغلاق دفاعي من لاعبي الفريق الإيراني.

وأثمرت استراتيجية برسبوليس عن خطف هدف الفوز في الدقيقة 88 إثر ركلة ركنية نفذها البديل أوميد عليشاه وتابعها آل كثير برأسه على القائم القريب في الشباك.

