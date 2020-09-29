loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القرعة تضع النصر والأهلي وجهاً لوجه


سحبت في ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والتي أسفرت عن لقاء مرتقب بين النصر السعودي ومواطنه الأهلي، فيما سيكون هناك ربع نهائي متكافئ بين برسيبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي. وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه في ثمن النهائي على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما نجح باختاكور الأوزبكي في التواجد في ربع النهائي بعد فوزه على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف.
بدوره صعد برسيبوليس الإيراني إلى الدور ذاته بالتغلب على السد القطري بهدف نظيف فيما تجاوز النصر السعودي عقبة مواطنه التعاون بالنتيجة ذاتها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة