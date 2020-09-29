القرعة تضع النصر والأهلي وجهاً لوجه

دوليه

سحبت في ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والتي أسفرت عن لقاء مرتقب بين النصر السعودي ومواطنه الأهلي، فيما سيكون هناك ربع نهائي متكافئ بين برسيبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي. وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه في ثمن النهائي على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما نجح باختاكور الأوزبكي في التواجد في ربع النهائي بعد فوزه على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف.

بدوره صعد برسيبوليس الإيراني إلى الدور ذاته بالتغلب على السد القطري بهدف نظيف فيما تجاوز النصر السعودي عقبة مواطنه التعاون بالنتيجة ذاتها.

