فليك: الإجهاد سبب الهزيمة

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برر الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، الهزيمة القاسية التي مني بها فريقه أمام هوفنهايم، بالإجهاد والإرهاق. وسقط بايرن ميونخ، لأول مرة خلال 2020 على يد هوفنهايم، أول من أمس، إذ خسر 4-1، بالجولة الثانية من البوندسليغا. وأنهى هوفنهايم سلسلة انتصارات بايرن، التي استمرت في مبارياته الـ23 الأخيرة بمختلف المسابقات، كما وضع حدا لسلسلة عدم الخسارة التي تميز بها الفريق البافاري في لقاءاته الـ32 الأخيرة بجميع البطولات. وقال هانز فليك في تصريحات عقب المباراة: «ما زلنا نتمتع بالثقة الكاملة في فريقنا، ولا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين، في ظل الإرهاق وضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة». وأضاف: «كان من الواضح أننا سنخسر في يوم من الأيام، لكن علينا مراجعة هذه المباراة والاستفادة منها والتركيز على اللقاء المقبل ضد بوروسيا دورتموند». وأوضح مدرب بايرن: «لقد سمحنا للفريق المنافس بفرص التهديف البسيطة ولم نصل إلى مرماه». ودفع فليك ثمن إراحته عدد من نجوم بايرن، الذين فضل عدم الدفع بهم في القائمة الأساسية وأبقاهم على مقاعد البدلاء مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز. وفشلت محاولات فليك في إعادة فريقه للمباراة مرة أخرى، رغم دفعه بليفاندوفسكي وغوريتسكا وكومان في الشوط الثاني، ليتلقى صفعة قوية من هوفنهايم، الذي خسر 0-6 أمام بايرن في آخر مواجهة بينهما، الموسم الماضي.