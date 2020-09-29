إجبار فلامنغو على اللعب رغم إصابة 19 لاعباً بـ «كورونا»

دوليه

أجبر نادي فلامنغو البرازيلي على خوض مباراة في الدوري المحلي بقرار قضائي اتخذ قبل 10 دقائق من موعد اللقاء ضد بالميراس، وذلك على الرغم من إصابة 19 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد. وبعد أن قررت محكمة العمل بولاية ريو دي جانيرو إرجاء المباراة لأنه من المستحيل ضمان عدم إصابة المزيد من اللاعبين والطواقم العاملة في فلامنغو، استأنف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحُكم بحجة أن تفشي الفيروس في النادي كان «حادثة منعزلة لا يمكن نسبها الى الدوري البرازيلي لكرة القدم». وحكم قاضي العمل الفدرالي فييرا دي ميلو فيليو بأن محكمة ريو دي جانيرو، حيث مقر فلامنغو حامل لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، «تجاوزت حدود اختصاصها» لأن المباراة مقررة في ساو باولو حيث مقر بالميراس. وتواجد الفريقان في الملعب بانتظار صدور القرار بالاستئناف المقدم من الاتحاد البرازيلي. وبعد أن الغي الحكم الصادر من محكمة ريو دي جانيرو، وجد فلامنغو نفسه مضطرا الى خوض اللقاء بتشكيلة معظم عناصرها من فريقه لتحت 21 عاما، لكنه نجح رغم ذلك في فرض التعادل على بالميراس 1-1.