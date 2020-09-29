فوز زفيريف وخسارة موراي

دوليه

تجاوز ألكسندر زفيريف وصيف بطل أميركا المفتوحة بداية متواضعة ليستهل مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز على النمساوي دينيس نوفاك 7-5 و6-2 و6-4 أول من امس. وتأخر زفيريف، الذي لم يلعب أي بطولة على الملاعب الرملية منذ العام الماضي، 4-1 في المجموعة الأولى قبل أن يقلب الأوضاع رأسا على عقب في ملعب فيليب شاترييه الذي ظل سقفه مفتوحا على الرغم من الإضاءة الخافتة. وصرح أحد المتفرجين خلال المجموعة الثانية «اغلقوا السقف».

وابتسم زفيريف لكن هذا لم يؤثر على تركيز اللاعب الألماني الذي صعد لمواجهة الفرنسي بيير-أوج إيربير أو الأميركي مايكل مموه القادم من التصفيات. وقال زفيريف البالغ عمره 23 عاما «لم ألعب على الملاعب الرملية قبل اليوم، إنها مباراتي الأولى (هذا العام) ولم تكن سهلة. الطقس كان ممطرا وباردا ويجب أن اعتاد على ذلك.

«(نوفاك) لاعب جيد على هذا النوع من الملاعب. نشأ مع (مواطنه النمساوي) دومينيك تيم. كل ما كانا يفعلانه هو اللعب على هذا النوع من الملاعب».

وتحولت المباراة التي كان من المفترض أن تكون الأبرز بين نجمين إلى مواجهة من جانب واحد إذ سحق ستانيسلاس فافرينكا منافسه آندي موراي بنتيجة 6-1 و6-3 و6-2 في الدور الأول في البطولة. وكانت آخر مواجهة بين اللاعبين في ملعب فيليب شاترييه في الدور نصف النهائي في 2017 واحتاج فافرينكا إلى خمس مجموعات ليحسمها لصالحه لكن هذه المرة كانت من طرف واحد بعدما قدم موراي أداء متواضعا. وبعدما استغرقت أول ثلاثة أشواط 20 دقيقة بدا أننا أمام مواجهة مثيرة بين اللاعبين الفائز كل منهما بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

لكن عندما زاد فافرينكا، المصنف 16 في البطولة والفائز باللقب في 2015، إيقاعه استسلم موراي بشكل مثير للقلق.وأبلغ موراي، الذي كانت أسوأ هزيمة سابقة له أمام رفائيل نادال بنتيجة 6-3 و6-2 و6-1 في فرنسا المفتوحة 2014، الصحفيين «أنا بحاجة لتفكير عميق في الأمر. إنها ليست مباراة أريد تجاوزها وتجنب التفكير فيها. أنا بحاجة لفهم لماذا كان مستواي بهذا الشكل».

وكانت هزيمة موراي أمام فافرينكا في 2017 هي الأخيرة قبل بداية مشاكل اللاعب البريطاني مع إصابة أعلى الفخذ إذ خضع لجراحتين تركته ثانيهما بمفصل معدني.لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما عاد لمنافسات الفردي في العام الماضي وفاز على فافرينكا ليتوج بلقب أنتويرب في أكتوبر وهي النتيجة التي زادت من آمال عودته إلى القمة مرة أخرى.

