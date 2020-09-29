الإصابة تُبعد ربيعة

دوليه

أثبتت الأشعة التي خضع لها رامي ربيعة مدافع الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية بعدما شعر بآلام خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام طنطا بالدوري المصري. وتمثل الإصابة صدمة للجهاز الفني بسبب طول المدة التي سيغيبها عن الملاعب والتي تصل إلى شهر ونصف الشهر ما يعني غيابه عن مواجهة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في 17 أكتوبر المقبل في لقاء الذهاب بالمغرب بينما يقام الإياب في 23 من نفس الشهر بالقاهرة.

من ناحية أخرى أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب لمواجهة الوداد.

وأوضح أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا فضلا عن تواصله مع الجهات المسؤولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق. وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يتم حاليا مع إدارة النادي.كما أعلن عبدالحفيظ عن سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق علي لطفي، موضحا أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية جديدة للتأكد من تعافيه من كورونا قبل العودة للتدريبات.

