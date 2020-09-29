فوز مثير للزمالك على الجونة

دوليه

اقتنص الزمالك فوزا مثيرا من الجونة بنتيجة 4-3 اول من امس على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز.وحضر اللقاء جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك الذي شاهد اللقاء من المقصورة. وتقدم الجونة بهدف والتر بواليا في الدقيقة 14 وتعادل الزمالك عبر أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40.وسجل الفريق الأبيض الهدف الثاني عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 56 ثم أضاف الثالث بواسطة محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 66. لكن الجونة انتفض في 4 دقائق وسجل هدفين من خلال والتر بواليا ولؤي وائل في الدقيقتين 75 و79 قبل أن يحرز الزمالك هدف الفوز من ضربة جزاء ثانية عن طريق علاء أيضا في الدقيقة 90+4. ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز، إلى 61 نقطة في المركز الثاني وفي المقابل تجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.وشهدت المباراة إثارة بالغة وحماسا كبيرا من الفريقين خاصة الجونة الذي قدم مباراة رائعة في ظل تواجد العديد من لاعبي الأهلي السابقين والمعارين بين صفوفه. وبدأت المباراة سريعة وحماسية وأهدر كاسونجو انفرادا بمرمى الجونة وسجل الجونة هدف التقدم عن طريق والتر بواليا عبر كرة عرضية خطيرة حولها برأسه في مرمى الزمالك. وهاجم الزمالك بقوة لإدراك التعادل الذي وصل إليه في الدقيقة 40 عبر زيزو الذي خدع الحارس ولعب ركلة ثابتة في المرمى في حين توقع الجميع أن يلعبها عرضية. وفي الشوط الثاني تقدم الزمالك في الدقيقة 56 من تمريرة عرضية مميزة أرسلها بن شرقي الذي راوغ باقتدار ومرر لأوباما الذي أودع الكرة في المرمى. وأشرك مدرب الزمالك طارق يحيى الثلاثي فرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفى محمد بدلا من إمام عاشور وبن شرقي الذي خرج غاضبا وكاسونجو.ونجح زيزو في الحصول على ضربة جزاء للفريق الأبيض بعد مراوغة في منطقة الجزاء، ليسجل محمود علاء الهدف الثالث في الدقيقة 66. وأضاع الجونة محاولة لأحمد ريان قبل أن يسجل بواليا الهدف الثاني للجونة ثم جاء هدف التعادل من عرضية خطيرة حولها لؤي وائل في شباك جنش. وفي الوقت بدل الضائع طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعد سقوط عبد الله جمعة لكن الحكم أحمد الغندور رفض في البداية لكن حكم الفار استدعاه ليتأكد من عرقلة لاعب الزمالك ويحتسبها.وسجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه، من ركلة الجزاء، في الدقيقة 90+4 قبل أن يضيع مصطفى محمد انفرادا ليخرج الزمالك فائزا 4-3.

